Экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС о резком ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы. По данным спасателей, вечером в понедельник ожидается усиление ветра до шквалистого с порывами до 18 м/с и сильная гроза.

Грозовые дожди и шквалистый ветер начнутся с вечера понедельника и продлятся до утра 13 июня.

«В ближайшие 1–2 часа вечером 12 июня, ночью и утром 13 июня в Москве и Московской области ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 13–18 м/с», — сообщается в предупреждении ведомства. Спасатели не рекомендуют гостям и жителям столицы без крайней необходимости выходить на улицу. При подобных погодных условиях возможны повреждения линий электропередачи, падение деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных конструкций, увеличение количества ДТП.