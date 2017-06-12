В День России в Кремле прошла традиционная церемония вручения государственных премий России. В этом году наград удостоились деятели культуры и здравоохранения, а также различных областей науки — от геологии до астрофизики. Президент России Владимир Путин заявил, что каждый из награжденных формирует будущее страны. В этот же день глава государства в торжественной обстановке вручил в Кремле паспорта юным гражданам России — победителям и лауреатам конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличникам учебы, детям, совершившим героический поступок, и победителям всероссийского конкурса «Мы — граждане России!».

Торжественная церемония вручения государственных премий 2016 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы, искусства и гуманитарной деятельности прошла в Георгиевском зале Кремля.

—- Дорогие друзья! Петр I как-то точно и на века дал определение значения культуры и научных открытий. Он сказал: «Оградя Отечество безопасностью от неприятеля, надлежит находить славу государства через искусство и науки». Наши сегодняшние лауреаты смогли в полной мере реализовать свои дарования, способности, талант и подтвердить высокую миссию служения обществу, людям, — подчеркнул, открывая церемонию, Владимир Путин.

Сотрудники «Сургутнефтегаза» Юрий Батурин, Владимир Богданов и Анатолий Нуряев удостоились премий за создание рациональных систем разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений Западной Сибири, позволивших повысить эффективность использования недр.

Директор Института хирургии им. А.В. Вишневского Амиран Ревишвили, директор Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Александр Караськов и заместитель директора по научно-экспериментальной работе того же учреждения Евгений Покушалов получили награды за научное обоснование и внедрение в клиническую практику концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушениями ритма сердца. Эта мера, как отметил президент, помогла спасти тысячи жизней.

Завотделом релятивистской астрофизики Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ Николай Шакура, заведующий лабораторией теоретической астрофизики и научного сопровождения проекта «Спектр-РГ» отдела астрофизики высоких энергий Института космических исследований РАН Рашид Сюняев получили премии за создание теории дисковой аккреции вещества на черные дыры. Сегодня результатом этого труда пользуются астрономы во всем мире.

Госпремии также были присуждены балетмейстеру, хореографу Большого театра Юрию Григоровичу, гендиректору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, а также композитору, создателю музыки более чем к 200 фильмам Эдуарду Артемьеву.

Писатель Даниил Гранин, которому в 2017 году исполнилось 98 лет, получил награду 3 июня в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом в рамках отдельной церемонии.

— Это всегда особое и впечатляющее событие, потому что высокую оценку получают неординарные, замечательные, поистине выдающиеся люди, — подчеркнул Владимир Путин. — Их блестящие достижения принесли огромную пользу Отечеству, заслужили общественное признание. У научного и художественного творчества много общего, их сближает стремление к познанию мира, его гармоничному преобразованию. Наука и культура раскрывают богатейшие возможности человека и человечества в целом, формируют в обществе ценности патриотизма, достоинства, свободы, чести и порядочности.

День России, в который и вручались награды, символизирует непростой исторический путь нашей страны, заметил глава государства.

— Главная заслуга в возрождении страны, в укреплении государства всегда принадлежит ее гражданам, их труду, сплоченности, преданности Отчизне. Мы знаем об этом не только из истории. Кардинальные преобразования 1990-х изменили жизнь современных поколений. Мы сами прошли через этот сложный, драматический период, — сказал Владимир Путин.

Радикальное обновление, по словам президента, коснулось тогда всех ветвей и уровней власти, экономических и общественных отношений.

— Перемены такого масштаба и такой глубины всегда имеют разные последствия. Россия, наш народ пережили не только стремительный прорыв к новому, а без этого невозможно развитие, так оно и было, но и крайне опасное, тревожное время ослабления государственности, размытости, уязвимости общественных устоев, — заявил президент, добавив, что трудности удалось преодолеть в том числе благодаря развитию демократических институтов и повышению уровня открытости общества.

— Приходило осознание значимости собственных корней и традиций, понимание, что можно идти вперед только в крепкой, самостоятельной, независимой стране и что силу государства обеспечивают политическая стабильность, единство целей и консолидация общества, — сказал российский лидер.

Вклад в будущее России

В этот же день в Екатерининском зале Кремля, где обычно награждают государственными орденами и медалями, президент вручил паспорта России гражданам страны, достигшим 14-летнего возраста. В Москву на торжественное мероприятие приехали 10 школьников. Каждый из них уже совершил в жизни значимый поступок: среди детей были победители спортивных соревнований, лауреаты и обладатели призовых мест на образовательных конкурсах и олимпиадах. Две школьницы спасли утопающих. Были среди награжденных и победители всероссийского конкурса «Мы — граждане России!».

— Хочу пожелать вам удачи, потому что, добиваясь личного результата, мы, конечно, все, и вы в том числе в будущем, будете вносить очень существенный, серьезный, нужный стране вклад в ее развитие, в поддержание ее величия, в ее будущее. Вы таким будущим для нас являетесь, потому что скоро вам и вашим сверстникам — это вещь понятная — так или иначе придется определять судьбу России, — подчеркнул на торжественной церемонии президент.

Владислав Мартынов из Воронежской области, взяв слово, рассказал, что у него есть мечта — побывать в кабинете главы государства, который он так часто видит в новостях. Мечта исполнилась в этот же день. После церемонии Владимир Путин пригласил школьников на экскурсию в свой кабинет, пообещав вернуть детей родителям через несколько минут, — юные граждане России смогли своими глазами увидеть рабочее место президента и сфотографироваться с российским лидером на память.