Одна из старейших женщин планеты, жительница Ингушетии Мадинат Дзадзиева, скончалась в возрасте 116 лет. Об этом сообщил представитель правительства республики.

«Мадинат Дзадзиева была не только самой старой жительницей республики, но и одной из самых пожилых женщин на планете. Ей было 116 лет», — приводит «Интерфакс» сообщение представителя республиканского правительства.

Он отметил, что Мадинат Дзадзиева помнила Октябрьскую революцию, депортацию ингушского народа и, несмотря на все трудности, осталась жизнерадостным человеком. Соболезнования по поводу кончины одной из старейших женщин на планете выразил глава республики Юнус-Бек Евкуров.