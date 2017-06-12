Карл-Томас Нойман, глава Opel, 12 июня покинул свой пост. Его преемником стал один из топ-менеджеров Opel Михаэль Лошеллер. Об этом говорится в сообщении немецкой компании.

Ушедший в отставку Карл-Томас Нойман «останется членом правления до завершения сделки по продаже Opel/Vauxhall группе PSA», отмечается в документе. По словам Ноймана, после завершения этой трансакции он примет решение о своих дальнейших шагах.

В то же время за Михаэля Лошеллера, который руководил финансовым отделом компании, а в понедельник был избран новым главой Opel, единогласно проголосовал наблюдательный совет автопроизводителя.

В марте 2017 года стало известно о покупке французским концерном PSA Peugeot-Citroen за €2,2 млрд активов немецкого бренда Opel и британского бренда Vauxhall у американского концерна General Motors.