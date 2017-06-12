Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что при усилении воинского присутствия США в Польше Россия пример все меры в пределах необходимой обороны. Сенатор отметил, что будут приняты меры военного, политического, экономического характера.

Клинцевич обратил внимание, что увеличение военного присутствия США в Польше «приведет к усилению реальной угрозы безопасности России».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что будет президента США Дональда Трампа в ходе его визита в Варшаву об увеличении американского военного присутствия в стране.