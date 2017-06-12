Более 2,5 млн человек приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню России в Москве, сообщили в пресс-службе столичного МВД.

«В Москве продолжаются массовые мероприятия и народные гулянья, посвященные празднованию Дня России. В них принимает участие более 2,5 млн человек», — цитирует ТАСС слова представителя полиции.

Обеспечивают безопасность и следят за сохранением правопорядка сотрудники полиции, Росгвардии и добровольных народных дружин.