Североатлантический альянс ожидает очередного заседания Совета РФ–НАТО в ближайшее время, заявил спецпредставитель генерального секретаря НАТО по странам Закавказья и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

«Мы желаем вести осознанный диалог с Россией и ожидаем, что в ближайшие недели пройдет очередное заседание Россия–НАТО, где мы сможем обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Заседание совета станет площадкой для обсуждения проблем, в частности украинской», — сказал спецпредставитель.

Также Аппатурай подчеркнул, что будут вестись переговоры о возможности контактов между ВС союзников и России для избежания ненужной эскалации.

Помимо этого спецпред заявил о планах альянса в ближайшие недели увеличить военное присутствие в Польше и странах Прибалтики.

«Планируется разместить по 1000 военнослужащих в каждой прибалтийской стране, что не несет военной угрозы России. Скажу, что западная группировка ВС России насчитывает 300 тыс. человек», — сказал Аппатурай.

Москва не раз заявляла о неприемлемости размещения военных НАТО у российских границ и опровергала заявления о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам и Польше.