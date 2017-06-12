На День России в Нальчике прошли парад дружбы народов и фестиваль «Моя Республика — моя Россия!», мероприятия посетили более 8 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба главы и правительства Кабардино-Балкарии.

«В День России более 8 тыс. человек, представители всех национальностей, проживающих в Кабардино-Балкарии, приняли участие в параде дружбы народов в Нальчике», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что праздничные мероприятия по случаю Дня России были организованы во всех городах и районах республики.