Глава донецкой областной военно-гражданской администрации, подконтрольной Киеву, Павел Жебривский заявил, что в регионе может быть объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Причина — ситуация с водоснабжением в области, указал он. Несколько дней назад, 8 июня, из-за обстрелов остановили работу насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, подающей воду на пять фильтровальных станций. Она возобновила работу в субботу днем, но уже вечером снова подверглась обстрелу и остановила работу.

«На сегодняшний день без централизованного водоснабжения 14 городов и 58 поселков — это 382 тыс. человек», — написал Жебривский в понедельник, 12 июня, на своей странице в Facebook.