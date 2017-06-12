Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер посетит Киев в середине июля. Поездка председателя ЕК на Украину состоится в контексте введения в минувшее воскресенье, 11 июня, безвизового режима для поездок украинцев в страны Европейского союза.

О предстоящей поездке Юнкера в Киев сообщил официальный представитель Европейской комиссии Александр Винтерштейн

«В этом контексте председатель Юнкер направится в Киев 12–13 июля», — цитирует его слова «Интерфакс». Винтерштейн добавил, что в Киеве в эти дни состоится саммит ЕС–Украина.