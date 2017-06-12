Валерий Балабан, работавший в 2003–2007 годах генеральным прокурором Молдавии, задержан по обвинению в превышении служебных полномочий.

Об этом сообщили «Интерфаксу» в Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК).

По данным правоохранительных органов, в 2005 году Балабан распорядился приобрести дом рядом со зданием Генпрокуратуры. Решение было принято, несмотря на данные экспертов, что постройка подлежит сносу. Прокуратура купила здание за 9 млн леев (около $750 тыс. по курсу на тот период), а реальная его стоимость не превышала 2,5 млн леев (около $200 тыс.).

В рамках расследования этого дела задержаны еще семь человек — сотрудники ведомства.

Валерий Балабан работал в органах прокуратуры и Службе информации и безопасности Молдавии.