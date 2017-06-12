Одна из пострадавших в результате аварии с автобусом, перевозившим паломников в Забайкальском крае, скончалась в больнице, число жертв возросло до 13 человек, сообщили в понедельник в пресс-службе главы Забайкальской митрополии.

«Меньше часа назад в реанимации Петровск-Забайкальской ЦРБ погибла еще одна женщина. Таким образом, число погибших в результате аварии возросло до 13 человек», — приводит ТАСС сообщение представителя ведомства. Он пояснил, что соответствующие данные были получены от больницы.

Напомним, ДТП произошло в ночь на понедельник в Петровск-Забайкальском районе. На 702-м км трассы «Байкал» около поселка Хохотуй с насыпи высотой около 30 м упал автобус с 51 пассажиром. Ранее сообщалось о 12 погибших. Многие из числа пострадавших находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии.

По факту произошедшего полиция возбудила против водителя автобуса уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).