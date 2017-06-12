Праздничное шествие с участием 2 тыс. человек состоялось в центре Симферополя в понедельник, 12 июня, в честь Дня России. Порядка 2 тыс. человек были одеты в национальные костюмы народов, населяющих полуостров, и в одежду в цветах российского триколора.

Как рассказал «Интерфаксу» член крымского правительства Заур Смирнов, День России для крымчан — «показатель нашего единения вокруг многонациональной страны».

Участники акции прошли по улице Горького до центральной площади Ленина, скандируя «Россия — это я, Россия — это ты, Россия — это мы».