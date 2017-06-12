При пресечении незаконной акции в центре Москвы пострадал сотрудник ОМОНа, это произошло на Тверской улице, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По данным агентства, ему попал в глаза газ, распыленный из перцового баллончика. Пострадавший находится в автомобиле скорой помощи.

«Во время задержания участников несогласованной акции на Тверской улице около Пушкинской площади ему плеснули из перцового баллончика в глаза», — говорится в сообщении.