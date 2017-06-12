Акции в честь Дня России объединили по всей стране миллионы людей. Только в Москве к середине дня праздничные мероприятия и народные гулянья собрали, по официальным данным, около 2,5 млн человек. Протестные митинги, прошедшие в этот же день, оказались куда более скромными — акция против реновации и коррупции на проспекте Сахарова в Москве собрала всего около тысячи участников.

Согласование на проведение митинга на проспекте Сахарова получила группа оппозиционеров, ассоциированных с Навальным. Однако с вечера 11 июня во всех своих аккаунтах в соцсетях Навальный начал призывать сторонников идти не на Сахарова, а на Тверскую. Мол, устроим «этим» праздничек. Формально он объяснял свою позицию тем, что ему, дескать, не дают ни сцену поставить, ни звук наладить: мол, все отказываются «под страхом страшных кар от мэрии злобной». Справедливости ради стоит отметить, что люди отказываются работать с Навальным совсем по другой причине. Он еще с прошлого раза задолжал подрядчикам за звук и сцену, и об этом знают все, поэтому Навальному и выставлены условия стопроцентной предоплаты. Платить он не хочет — вот и вся подоплека.

Кстати сказать, пока Навальный выходил в отдельное, неправовое поле провокации несанкционированных мероприятий на Тверской, остальная группа организаторов митинга на Сахарова взяла дело в свои руки и нашла средства и на сцену, и на звук. Так что и тут Навальный показал свое, что называется, истинное лицо.

Весьма показательно — как и в прошлый раз, призвав школьников на центральную улицу на незаконный несанкционированный митинг, подставляя их под санкции властей, лидер виртуального протеста по-быстрому спровоцировал свое задержание еще до мероприятия. Тогда он отсиделся в отделении полиции, заплатил мелкий штраф и спокойно пошел домой ужинать. Сегодня по той же схеме еще до начала провоцируемой незаконной акции на Тверской Навальный, со слов его жены, был задержан в подъезде. Просто ему на незаконную акцию в полицейский автозак идти неохота. Он туда своих сетевых хомяков отправил. Пусть они по автозакам сидят и потом их родители штрафы платят.

Тем более что на Тверской сегодня — народные гулянья по случаю Дня России и много массовых мероприятий. Есть с кем смешаться. Впрочем, с провокаторами полицейские, скорее всего, церемонится не станут. Поступят по закону.

Вообще при всем развитии сетевых технологий, активном проникновении и значении их для большинства людей никакие виртуальные симулякры не могут заменить реальных политиков и реальных ответственных политических действий. Никто сегодня, в том числе и представители власти на разных уровнях, не может спорить, что определенные реформы по оптимизации системы управления нужны. И они, эти реформы, проходят, и вполне успешно.

В 2012–2015 годах прошла политическая реформа. Идет активная борьба с коррупцией, о которой так много любит говорить Навальный и его ФБК. Именно деятельная системная работа, а не разговоры на тему коррупции, которые, наоборот, не способствуют, а разрушают государственную систему. Разрушают ментальный образ государства в головах его граждан. Что, как бывало дважды в нашей истории в прошлом веке, ведет в итоге к разрушению и государства, и общества.

Откровенно говоря, мыльный пузырь под названием «Навальный», что так долго надувался и подкачивался, наконец лопнул. С чего это вдруг кому-то показалось, что он похож на раннего Ельцина?

В реальности и его ФБК, и сам Навальный — почти пустое место. Вернее, не пустое, а виртуальное. В этом и секрет. Навальный — руководитель сетевых хомячков. В реальной жизни эти персонажи — люди нескладные, неустроенные и не уверенные в себе. Поэтому и реальные реформы, действия и акции им ни к чему.

По не понятной никому причине Алексей Навальный в последнее время позиционирует себя как возможный будущий кандидат в президенты России. При этом, как известно, он имеет серьезные проблемы с законом и непогашенную судимость, что является непреодолимым юридическим препятствием для выдвижения, даже если вдруг чудесным образом он соберет в свою пользу миллион оригинальных подписей или вдруг его захочет выдвинуть одна из парламентских партий.