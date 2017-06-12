Самолеты ВВС США и НАТО 12 июня провели очередную разведывательную операцию вблизи границ Калининградской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные зарубежных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.

Согласно данным специализированных интернет-ресурсов, стратегические разведывательные самолет ВВС США RC-135U с бортовым номером 64-14847 и самолет RC-135W с бортовым номером 62-4138, которые вылетели с авиабазы Милденхолл в Великобритании, совершили один за другим полеты у границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве над Польшей и Балтийским морем. Сообщается, то они проводили радиотехническую разведку у морских и сухопутных границ России.

Также на юге Балтики за российской территорией наблюдал натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS, который, встав в круг, осуществлял полет к юго-западу от границ Калининградской области вблизи польского города Гданьска.

Напомним, также в День России на территории Латвии также стартовали учения «Железный волк», которые будут продолжаться до 23 июня. В них принимают участие 5,3 тыс. военных из Бельгии, Великобритании, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии и Соединенных Штатов. В рамках маневров отрабатываются оборонительные и наступательные действия в том числе в населенных пунктах. В последние несколько лет подобные учения на территории республики проводятся регулярно.