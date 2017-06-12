Четверо предполагаемых боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» ( организация запрещена в России) задержаны в Германии, сообщает телеканал NDR.

По подозрению в связях с террористической группировкой задержаны четверо мужчин в возрасте от 39 лет до 51 года на севере Германии.

Как уточняется, в операции по задержанию принимали участие полицейские трех федеральных земель. В домах подозреваемых проведены обыски.

Правоохранители полагают, что мужчины могли присоединиться к террористам в 2012 году, после чего воевали на стороне исламистов в Сирии. Двое из них подозреваются в совершении военных преступлений.

Решение об аресте задержанных будет принято во вторник.