Убийство чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турции Андрея Карлова было организовано сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена из «Террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО). Об этом в понедельник сообщила прокуратура Анкары.

Как передает телеканал NTV со ссылкой на заключение гособвинения, исполнитель убийства Мевлют Мерт Алтынташ контактировал с пятью людьми, которые числятся в составе ФЕТО. Инструкции по убийству посла злоумышленник получил от одного из фетхуллахистов, с которым он встречался в пятизвездочном отеле на Кипре.

Напомним, Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре, злоумышленник нанес дипломату огнестрельное ранение в спину. По факту трагедии Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма», расследование проводят и правоохранительные органы Турции.