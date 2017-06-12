Власти ФРГ ввели контроль на границах страны по случаю саммита G20, который состоится в Гамбурге 7–8 июля. Решение об этом ранее поддержали другие страны — члены Евросоюза.

Пограничники усилят контроль с целью предотвращения въезда в страну преступников, возможных террористов и нарушителей порядка. Усиленный пограничный контроль на границах Германии будет действовать до 11 июля.

Германское издание Frankfurter Allgemeine Zeitung цитирует слова главы МВД ФРГ Томаса де Мезьера: «Безопасность на саммите является для меня высшим приоритетом», пишет «РИА Новости».