В центре Москвы 12 июня проходят массовые мероприятия и народные гуляния в честь Дня России, в них принимают участие около 270 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Росгвардии и народных дружин продолжают обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность граждан, добавляют в ведомстве.

В праздничный день для москвичей и гостей столицы приготовлена обширная программа, которая продлится до 20:00.

Так, на Пушкинской площади проходит фестиваль «Многонациональная Россия», посвященный культуре народов и городов большой страны. На Тверской улице в 17 тематических зонах показываются реконструкции фестиваля «Времена и эпохи. Собрание». На площадке, посвященной Отечественной войне 1812 года, работает школа фехтования, мастерская шорника и полевая кухня. Здесь же проходит Международный рыцарский турнир. И это только малая часть культурной программы.