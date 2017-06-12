Министерство обороны Польши обратилось в прокуратуру, чтобы проверить деятельность польской комиссии по расследованию катастрофы самолета Ту-154 президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году.

Как говорится в сообщении ведомства, поводом для сомнений в достоверности выводов предыдущей комиссии стали материалы «РИА Новости».

«В связи с информацией, имеющейся у комиссии по вопросам повторного расследования аварии, и опубликованным агентством «РИА Новости» интервью с Алексеем Морозовым из Межгосударственного авиационного комитета (МАК), в котором он представил ход катастрофы самолета Ту-154М под Смоленском, возникло справедливое сомнение в добросовестности и истинности окончательного отчета Комиссии <...> под руководством Эдмунда Клиха, а затем Ежи Миллера», — сказано в заявлении.

В польском минобороны считают, что выводы комиссии значительно отличаются от выводов председателя технической комиссии МАКа о ходе полета.

«Из этих соображений Минобороны направляет дело для выяснения прокуратурой», — говорится в сообщении.

МАК в 2011 году обнародовал отчет о результатах расследования крушения самолета президента Польши. Причинами трагедии были признаны решение экипажа не уходить на запасной аэродром и недостатки в подготовке экипажа.

Новая польская комиссия представила свои отчеты о катастрофе в 2016 году, в них говорится о пропаже с регистраторов последних секунд записи и о том, что самолет начал разрушаться в воздухе в 900 м от места падения.

Председатель технической комиссии МАКа по расследованию катастрофы Алексей Морозов ранее рассказал агентству «РИА Новости», что комиссия не выявила в ходе своего расследования воздействия на борт взрывчатых веществ, и опроверг заявления о пропаже последних секунд записи с черных ящиков польского Ту-154.