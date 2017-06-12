СМИ: атаковавшие Лондонский мост могли планировать захват заложников
Террористы, атаковавшие 3 июня Лондонский мост, могли планировать захват заложников, пишет в понедельник The Times.
На телах трех ликвидированных полицейскими боевиков были фальшивые пояса смертников, фотографии которых накануне опубликовала полиция. Шеф полицейского управления Лондона Дин Хэйдон отметил, что этот факт говорит о плане захвата заложников террористами.
«Бомбами» были пластиковые бутылки с водой, завернутые в серебряную и черную ленты и прикрепленные к кожаным ремням.
При террористической атаке в центре Лондона погибли восемь и пострадали 48 человек.