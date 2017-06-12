Троих человек, которые пострадали в ДТП с участием автобуса под Томском, перевозят на вертолете в Областную клиническую больницу, об этом сообщает департамент здравоохранения Томской области.

«Троих перевозим на вертолете, то есть санавиацией, в Областную клиническую больницу (ОКБ) Томска. У них травмы, связанные с повреждением скелета: переломы конечностей, перелом позвоночника. Требуется дальнейшее лечение в условиях ОКБ. Женщина, которую ранее прооперировали, в числе этих трех. Одна пациентка остается в Колпашевской больнице, условий для ее транспортировки пока, к сожалению, нет», — цитирует руководителя департамента Александр Холопова «РИА Новости».

Ранее в департаменте сообщали, что в результате ДТП в Томской области четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, одну пациентку оперируют. В общей сложности в больницы региона были отправлены 17 пострадавших: 12 — в Колпашево, пять — в Молчаново. Среди тех, что в Колпашево, четверо тяжелых.

По предварительной информации, водитель рейсового автобуса, который мог находиться в нетрезвом состоянии, не справился с управлением. Автобус опрокинулся на 261-м километре трассы Томск-Колпашево в районе поселка Сугот. В салоне автобуса находились 27 человек. Пострадали 24 человека, пятимесячный ребенок погиб, сообщили в следственном комитете по Томской области.