Фестиваль «Герои четырех эпох» на Марсовом поле в Санкт-Петербурге был прекращен из-за угроз провокаций, сообщили представители оргкомитета мероприятия.

«Организаторы приняли решение прекратить мероприятие, чтобы избежать возможных провокаций. Все мероприятия на Марсовом поле будут считаться незаконными», — приводит ТАСС сообщение организаторов фестиваля.

Для людей, собравшихся на митинг, были организованы автобусы, которые смогут их доставить к согласованному месту проведения акции — Удельному парку.

Ранее представители оппозиции заявили о намерении провести 12 июня митинг на Марсовом поле, но власти города не смогли согласовать акцию, поскольку на этом месте было назначено проведение фестиваля. Оппозиционерам было предложено провести акцию в Удельном парке.