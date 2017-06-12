Глава российского МИДа Сергей Лавров не стал комментировать сообщения о том, что Вашингтон может усилить антироссийские санкции. Как сообщает ТАСС, министр отметил, что не намерен реагировать «на каждый чих».

«Что я буду на каждый чих реагировать?» — спросил Лавров и добавил, что не является медицинским экспертом. «Я не медицинский эксперт», — сказал он в ответ на просьбы журналистов прокомментировать данные о возможных новых санкциях США.

Ранее сообщалось, что член сената конгресса Линдси Грэм заявила о намерении сенаторов ужесточить антироссийские меры.