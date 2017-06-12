Вручение государственных премий Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий
Награды присваиваются за работы, открытия и достижения, обогатившие отечественную и мировую науку, а также за создание литературных произведений и творческих работ, внесших весомый вклад в отечественную и мировую культуру
Перед вручением премий глава государства поздравил лауреатов с Днем России
Заведующий лабораторией теоретической астрофизики и научного сопровождения проекта орбитальной обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма» отдела астрофизики высоких энергий Института космических исследований РАН Рашид Сюняев, ставший лауреатом Госпремии
Президент РФ Владимир Путин и доктор физико-математических наук, заведующий отделом релятивистской астрофизики Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ им. М.В. Ломоносова Николай Шакура
Лауреат Госпремии Владимир Богданов, доктор экономических наук, генеральный директор открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»
Балетмейстер Большого театра Юрий Григорович, ставший лауреатом Госпремии, и президент России Владимир Путин
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, удостоенный премии за вклад в сохранение отечественного и мирового культурного наследия
Президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и лауреаты Государственной премии после церемонии вручения