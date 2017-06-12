В День России в центре Екатеринбурга у памятника основателям города 1,5 тыс. человек спели хором песни о Родине.

В торжественной акции «Хором славим Россию и город» певцы из 50 народных, детских, ветеранских и любительских коллективов объединились в большой хор численностью 1,5 тыс. человек, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Под открытым небом уральцы исполнили гимн России, а собравшиеся в сквере неподалеку люди подпевали сводному хору.

Также всем желающим присоединиться к хору волонтеры выдавали листочки со списком песен и их текстами. Среди исполненных композиция были «Свердловский вальс», «Россия», «Гляжу в озера синие» и песни популярных российских исполнителей, таких как Олег Газманов и группа «Любэ».