В понедельник, 12 июня, прошла встреча президентов Литвы и Словении, по итогам которой состоялась общая пресс-конференция Дали Грибаускайте и Борута Пахора. Президент Словении выразил удивление обеспокоенностью Литвы в отношении российско-белорусских учений «Запад-2017».

Ранее силовые структуры Литвы подготовили отчет об угрозах нацбезопасности, где учения «Запад-2017» названы «особой угрозой».

«Я удивлен масштабами этого беспокойства, однако расцениваю их серьезно», — сказал Пахор, отвечая на вопрос журналистов, сообщает «РИА Новости».