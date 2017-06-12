Создатель сервиса текстовых сообщений Telegram Павел Дуров рассказал о попытке американских спецслужб подкупить его сотрудников. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«В ходе недельного визита нашей команды в США в прошлом году наших программистов дважды пытались подкупить сотрудники американских правительственных ведомств. Плюс к этому давление на меня со стороны ФБР», — написал Дуров.

Также он отметил, что было бы наивно полагать, что возможно управлять независимым приложением в США.

Аудитория мессенджера Telegram насчитывает более 100 млн человек. Сервис был запущен в августе 2013 года.