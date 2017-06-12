Штаб-квартиру Европарламента (ЕП) в Брюсселе, строительство которого обошлось в 1993 году в миллиард евро, снесут и на его месте возведут новую резиденцию, стоимость которой составит полмиллиарда евро.

ТАСС со ссылкой на брюссельское издание газеты «Politico» уточняет, что об этом стало известно из конфиденциального отчета главы внутренней администрации Европарламента Клауса Велле.

Вопрос о сносе здания Европарламента вынесут в понедельник на сессию законодательного органа ЕС. Основным аргументом в пользу строительства нового здания станет «завершение жизненного цикла» старого офиса ЕП.