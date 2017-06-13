Сегодня в Плёсе открывается фестиваль «Зеркало», а завтра в Воронеже завершается Платоновский фестиваль. Мы видим, что искусство уверенно выходит за пределы двух столиц и шагает по стране. Но нужна ли регионам современная культура? Этот вопрос только на первый взгляд кажется простым. Не уверен, что сегодня в России есть регион, в котором и руководители, и простые жители ответят единодушным «да!».

За последние несколько лет доверие россиян к современной культуре и современному искусству, и до этого не очевидное, достигло, пожалуй, самой низкой точки. Современное искусство ассоциируется с бесконечной чередой скандалов и провокаций. Панк-молебен в храме Христа Спасителя, постановка оперы «Тангейзер» в Новосибирске, «Левиафан» Звягинцева, акции Павленского на Красной площади и у здания ФСБ — всё, что определяется западноориентированными критиками и экспертами как «высокое», «актуальное» искусство, вызывает очевидное раздражение у простых людей. Либеральные круги часто обвиняют государство в цензуре и давлении на современное творчество. Но на самом деле государство выступает не просто буфером и защитником актуальных художников от разъяренных масс, но часто и содержит этих художников, финансируя театры, фильмы и выставки, которые так раздражают народ.

Сложилась патовая ситуация. С одной стороны — художники, которые якобы работают с актуальными темами, современным языком, новыми технологиями, не нужны публике, раздражают ее. С другой стороны — очевиден кризис российской массовой культуры . Возьмем, к примеру, музыкальную индустрию в ее многообразии. Наши эстрадные звезды в большинстве своем представляют собой окостеневшие маски многолетней давности. Они дают обильную пищу для обсуждения достижений современной пластической хирургии, косметики и медицины, но никак не творчества.

Недалеко ушла и рок-музыка. Пару десятилетий назад она была в авангарде и культурных, и социальных процессов — достаточно вспомнить Курехина, Цоя, Кормильцева, питерский, московский и екатеринбургский рок-клубы. Сегодня мы обсуждаем отношение Макаревича к Крыму, фотографии Бориса Гребенщикова с Саакашвили, затворничество и редкие кинороли Мамонова, личную жизнь Земфиры, но не их музыку.

Рэп, за исключением, пожалуй, Басты, остается субкультурой, адресованной конкретному поколению. При этом русский рэп вопиюще асоциален , если говорить о раскрученных звездах. Круг затрагиваемых тем очень узок. Вообще-то это противоречит самой сути рэпа, его природе. Тем не менее наши рэп-звезды поют исключительно о девочках и про выпить-покурить. Ну и, конечно, про то, какие они крутые… Здесь они могут поспорить даже с Канье Уэстом.

Про корневую русскую музыку, которая связана с национальной традицией, говорить не приходится. Ее у нас нет. Не будем углубляться в причины, ограничимся указанием на то, что такая ситуация ведет к настоящей культурной, антропологической катастрофе. Нация, у которой нет музыкального строя, мелоса, основанного на фольклорной традиции, неизбежно вырождается. Эту грустную картину можно легко перенести, экстраполировать с музыки на, допустим, изобразительное искусство. Есть ли у нас художники с мировым именем? Есть ли у нас актуальные художники, которых знает, ценит, любит широкий российский зритель? Ответ очевиден.

Разве что в литературе ситуация не столь плачевная. Русская проза и поэзия живы. Почему, если все вокруг так плохо? Во-первых, потому что литература — самый независимый, не затратный, не требующий государственной поддержки (как, допустим, театр) вид искусства. Во-вторых, литератор не зависит от столиц так, как дирижер или хореограф. В-третьих, литература — априори национальна. Она как никакое другое искусство связана с языком, с почвой. Литература всегда остается национальной, даже когда ее переводят и читают в других странах.

Здесь мне и видится выход. Мы должны создать условия для развития национальных культур. Русской, татарской, башкирской, якутской, карельской и многих других. Нельзя ограничиваться разговорами о «сохранении» культуры. Культура — это не консервы. Культура жива только тогда, когда развивается современное искусство, и созданы условия для того, чтобы что-то из сегодняшнего завтра стало вечным, классическим. Совершенно очевидно, что эту задачу можно решить только в российских регионах. А Москва и Санкт-Петербург в лучшем случае примут, представят, вознесут то, что создано в провинции.

Поэтому ответ на вопрос, вынесенный в заголовок, не может быть простым и односложным. Да, регионам нужно патриотическое современное искусство. Но сегодня речь идет не об «экспорте». Само искусство не меньше нуждается в регионах!

Просто надо перестать навязывать регионам столичное (в подавляющем большинстве случаев — либеральное, постмодернистское) понимание современного искусства.

Именно сегодня, в цифровую, глобальную эпоху, регионы могут (возможно, впервые в истории) составить конкуренцию столицам. Без регионов российская культура не преодолеет кризиса ценностей, не сохранит связь поколений, не преодолеет искушений, которыми полна цивилизация эгоизма и потребления.

Создание новой культурной карты, децентрализация культуры — процесс сложный и трудоемкий. Необходимо создавать новые профессиональные сети, которые позволят региональным художникам общаться, минуя столицу. Необходимы новые региональные институции, развивающие патриотическое современное искусство и ориентированные на междисциплинарные практики. Необходимы новые фестивали, которые не только представляют в провинции выдающиеся образцы мирового искусства (как это делают лучшие российские региональные фестивали — Дягилевский в Перми и Платоновский в Воронеже), но и сами предъявляют новых звезд современного российского искусства.

Двадцать с лишним лет назад такие фестивали, как «Золотая маска» или «Кинотавр», создавались как «центростремительные» проекты, которые создают возможность театрам, фильмам конкурировать друг с другом. Сегодня перед российской культурой — новые вызовы. Надо создать условия для реальной конкуренции фестивалей, институций, региональных культур. Полтора века назад великий русский мыслитель Константин Леонтьев говорил о «цветущей сложности» как о главном условии сохранения многонациональной, имперской культуры великой России. Технологические и политические вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, делают этот термин как никогда актуальным. «Цветущая сложность» национальных культур — вот будущее российской цивилизации.

Автор — продюсер, театральный режиссер, основатель фестиваля «Золотая маска» и Театра «Практика»