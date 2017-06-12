Президент крупнейшего украинского интернет-провайдера Wnet Алексей Клещевников в понедельник на пресс-конференции опроверг обвинения Службы безопасности Украины в обеспечении транзита трафика по каналам передачи данных в Крым. Об этом сообщает «РИА Новости».

Клещевников отметил, что, выполняя указ президента Порошенко, ранее возглавляемая им компания заблокировала доступ к российским интернет-ресурсам, попавшим под санкции Киева. И, кроме того, прекратила передачу трафика в Крым.

Тем не менее сотрудники украинской спецслужбы 1 июня провели обыски в офисе Wnet.

Напомним, что доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам «Яндекса» и Mail.ru был официально запрещен 17 мая.