В Москве начались праздничные мероприятия посвященные Дню России.

На Тверской улице проходит праздник «Времена и эпохи», в котором работает 17 зон на историческую тематику от Древней Руси и до современности.

В Театральном проезде для жителей и гостей столицы запланирована специальная конная программа с участием Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды «Традиции конной России».

На Триумфальной площади открылся фестиваль искусств «Черешневый лес», а также выставочная экспозиция Третьяковской галереи «Искусство ХХ века».

За первый час работы площадок в мероприятиях приняли участие более 30 тысяч человек, сообщает ГУ МВД России.

Охраной общественного порядка и обеспечением безопасности занимаются сотрудники полиции, Росгвардии и добровольных народных дружин.