Соглашение об ассоциации Украины и ЕС полностью вступит в силу с начала сентября, сообщил в понедельник глава представительства Евросоюза в республике Хюг Мингарелли.

«Оно официально вступит в силу 1 сентября», — приводит слова европейского представителя агентство УНИАН.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года. С момента подписания документа начали действовать его политические положения, а с начала 2016 года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли ЕС и Украины. После полного вступления документа в силу будут действовать положения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.