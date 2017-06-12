Понижение температуры воздуха, грозы и дожди ожидают столичный регион со вторника, сообщает телеканал «360». Дожди будут сопровождаться холодным юго-западным ветром, скорость которого при порывах будет достигать 15 м/с.

Однако похолодание будет недолгим и продлится 3–4 дня, отмечается в сообщении.

В ночь на среду столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов тепла, днем ожидается не выше 16. Небольшое потепление возможно в четверг, когда днем прогнозируется 20 градусов тепла, а уже в будущие выходные без осадков, столбики термометров поднимутся до 24 градусов.