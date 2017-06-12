Три человека из числа пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье находятся в крайне тяжелом состоянии, их нельзя перевозить, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав края.

«На данный момент в Петровск-Забайкальской ЦРБ остается три человека в крайне тяжелом состоянии, не подлежащих транспортировке, — это водитель автобуса и две женщины. Водитель автобуса находится на аппарате искусственной вентиляции легких», — сказали в краевом ведомстве.

Также в Минздраве Забайкалья сообщили, что из 51 пассажира ранения получили 37, 12 человек погибли, еще 2 пострадавших с легкими травмами отказались от госпитализации.

Автобус, перевозивший паломников, перевернулся в воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги «Байкал».