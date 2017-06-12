В результате ДТП в Томской области четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, одну пациентку оперируют, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Всего в больницах региона на данный момент 17 пострадавших: 12 — в Колпашево, пять — в Молчаново. Среди тех, что в Колпашево, четверо тяжелых. Тяжелых детей среди находящихся в больнице нет. Одна пациентка уже оперируется. По трем медики консультируются, выверяют диагнозы», — передает «РИА Новости» слова начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова.

По предварительной информации, водитель рейсового автобуса не справился с управлением. В салоне автобуса находились 27 человек. Пострадали 24 человека, пятимесячный ребенок погиб, сообщили в следственном комитете по Томской области.