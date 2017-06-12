На исторической сцене Большого театра открылся XIII Международный конкурс артистов балета и хореографов. Впервые в 48-летней истории состязания в конкурсе не участвуют артисты главного театра России. Также впервые стартовым мероприятием форума стал не премьерный спектакль ГАБТа, а гала-концерт, собранный председателем жюри Юрием Григоровичем.

Первоначально идея была хороша — представить сюиту из балетов мэтра, нечто вроде «Григорович: лучшее и главное». Балетоманы уже затаили дыхание, предвкушая масштабное зрелище — благо за долгую творческую жизнь хореограф поставил столько «лучшего и главного», что хватило бы на добрый десяток сюит. Да и фестиваль балетов Григоровича, которым Большой отпраздновал 90-летие своего старейшего сотрудника, с этим юбилейным дайджестом обрел бы достойное завершение, своего рода парадное резюме. Жизнь, однако внесла коррективы. Большой балет отправился на гастроли в Японию, а той части труппы, что осталась в Москве, перфекционисту Григоровичу, видимо, не хватило — пришлось ограничиться несколькими фрагментами собственных сочинений.

Открылся вечер мечтательным финалом из «Щелкунчика» в исполнении Нины Капцовой и Руслана Скворцова. Коротким темпераментным возгласом прозвучал «Панадерос» из «Раймонды» (Антон Савичев и ансамбль). Лирической кульминацией стало прощальное адажио Фригии и Спартака, где высший класс партнерского мастерства показал Михаил Лобухин, с легкостью вздымавший ввысь крупноватую для него Анну Никулину.

Эти же артисты вышли в самом популярном на сегодняшний день создании хореографа «ностальгическом Танго из «Золотого века». Остальные композиции гала составили хиты из «Сильфиды», «Корсара», «Баядерки», «Тщетной предосторожности» и «Дон-Кихота».

Большую часть этого репертуара зрителям предстоит увидеть в программе конкурса, и можно сказать, что танцовщики Большого поделились с конкурсантами своим видением исполнительских образцов. Наряду с уже заслуженными Светланой Захаровой (прима ГАБТа входит в жюри конкурса), Анастасией Сташкевич и Вячеславом Лопатиным выступили и те, кому по возрасту в самый раз участвовать в соревновании и, возможно, бороться за Гран-при. Но Дарья Хохлова, Артемий Беляков и Денис Родькин в конкурсном списке отсутствуют. Сами ли не захотели, администрация ли не пожелала дать возможность подготовиться — не суть важно. Танцовщиков главного театра страны в главном соревновании четырехлетия нет.