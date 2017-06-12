Следственные органы проводят проверку по факту ненадлежащего оказания услуг компанией-перевозчиком, повлекшего в результате опрокидывания рейсового автобуса гибель младенца и травмирование пассажиров в Томской области. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

12 июня 2017 года в дневное время на 261-м километре трассы Томск–Колпашево опрокинулся автобус, который ехал по маршруту Томск–Парабель. При ДТП погиб пятимесячный младенец, по предварительным данным 24 пассажира получили травмы.

По результатам медицинского освидетельствования было установлено, что в момент аварии водитель автобуса находился в нетрезвом состоянии.