Пассажирский автобус опрокинулся после столкновения с грузовиком на автодороге в Крыму, в результате ДТП пострадали десять человек — восемь взрослых и двое детей. Об инциденте сообщил замминистра здравоохранения республики Антон Шаклунов.

«Десять пострадавших, из них двое детей. Сейчас обобщается информация, кто куда госпитализирован, поэтому по состоянию людей ничего сказать не могу», — приводит «Интерфакс» сообщение главы Минздрава Крыма.

Инцидент произошел в районе поселка Массандра (Ялта). В момент аварии в автобусе находились 27 пассажиров. После столкновения автобус опрокинулся набок в кювет. Грузовик продолжил движение, но через километр тоже перевернулся. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.