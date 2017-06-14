Писать и рассуждать о борьбе с коррупцией в России — задачка не из простых, да и не самая благодарная. Поскольку всегда найдется тот, кто скажет: а вот этот, а вот тот и вообще всех надо расстреливать, как в Китае, и вот тогда-то наступит счастье. Но рассуждать об этом время от времени определенно нужно, хотя бы с той целью, чтобы зафиксировать происходящие вокруг нас изменения.

Особенно, когда в силу объективных причин мы перестаем их замечать, полагая, что ничего в общем-то не меняется, тогда как в реальности масштаб антикоррупционной активности государства стал носить беспрецедентный для современной истории страны характер.

И это крайне не нравится сразу многим силам — начиная с тех, кто как использовал эту борьбу исключительно в политических целях, так и дальше хотел бы продолжать разыгрывать данный козырь. Отсюда и обвинения типа «какая плохая власть, перехватившая повестку у оппозиции» (и это на самом деле так, только нет в оном ничего предосудительного). Не нравится это и ряду экспертов, по сути, транслирующих обиды той части чиновничества, которую вполне устраивали старые порядки.

Договорились уже до того, что в федеральной прессе публикуются материалы, в которых упорно насаждается тезис, что «высокая активность силовиков ведет к деморализации всей системы управления», — какой ужас, бедные чиновники в ступоре, не понимают, как им в новых условиях работать, ведь высокие должности и мандаты теперь не являются автоматической защитой от уголовного преследования.

Приводятся и другие, не менее порочные аргументы — дескать, каждое новое дело против чиновников не усиливает имидж власти, а, наоборот, является в глазах общества новым доказательством ее тотальной коррумпированности. Вероятно, их авторы считают, что люди — дураки и без посадок не понимают, что коррупции вокруг как-то многовато и с этим надо что-то делать.

Вот лишь несколько многоговорящих цифр. Отчитываясь в декабре прошлого года, представитель Следственного комитета сообщила о том, что только за девять месяцев 2016 года было возбуждено более 19,5 тыс. уголовных дел.

Причем за это же время за совершение преступлений коррупционной направленности в суд были направлены уголовные дела в отношении 427 лиц, обладающих особым правовым статусом (судьи, депутаты, главы муниципальных образований и т.д.). И это — к вопросу о том, что у нас якобы ловят только «стрелочников» и «мелочь пузатую». Ничего подобного — от мэров до губернаторов, от федеральных министров до руководящего состава силовых ведомств.

Всего же за последние шесть лет следователи СК направили в суд более 50 тыс. уголовных дел по коррупции. Их фигурантами стали не только должностные лица различного уровня, но и более 3,6 тыс. лиц, обладающих особым правовым статусом.

В настоящее время, по подсчетам экспертов, расследуются уголовные дела в отношении как минимум 20 вице-губернаторов. География — вся страна: Биробиджан, Владимир, Кемерово, Краснодар, Абакан, Владивосток, Иваново, Курск, Рязань, Санкт-Петербург, Тюмень, Хабаровск, Челябинск. На днях стало известно о задержании замруководителя исполнительного комитета Казани и топ-менеджера «Роснано».

При этом очевидно, что в отличие от политических видеоблогеров, которые могут позволить себе набрать красивых картинок и запросто обвинить любого неугодного в коррупции, а потом, естественно, провалиться в суде, следователям приходится осуществлять по каждому делу гораздо более серьезную деятельность — от наблюдения, разработки, сбора доказательств и задержания до подготовки обвинительного заключения и отправки его в судебные инстанции.

Коррупция всегда идет об руку с рыночными отношениями. Идеальных чиновников еще никто не придумал. А перед любым человеком, обладающим большими полномочиями, но меньшим заработком по сравнению с рынком, всегда стоит соблазн попытаться конвертировать свою власть в доход. И далеко не все с ним справляются. И в нашей стране, и в Китае, и в США, где также регулярно кого-нибудь арестовывают, а часть коррупции легализована в виде того же лоббизма.

А к чему нам действительно надо стремиться, так это к модернизации политической культуры. Если отношение российского общества к коррупции за последние годы изменилось кардинально (еще каких-то 10–15 лет назад, например, считалось нормальным приворовывать, но делать что-то хорошее для людей), то политические силы, представленные в нашей стране, работают с антикоррупционной повесткой не так плотно. И это, конечно, совсем не дело.

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