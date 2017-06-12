Германская полиция арестовала четырех граждан Сирии по обвинению в терроризме. Трое из задержанных — родные братья, предположительно, они воевали в Сирии на стороне террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», сообщают в понедельник немецкие СМИ.

Задержанным от 39 до 51 года, сообщает «Интерфакс», их фамилии не называются. Каким образом подозреваемые в терроризме прибыли на территорию ФРГ, не уточняется.

Власти предъявили сирийцам обвинения в членстве в запрещенной группировке, участии в боевых действиях на стороне террористов.