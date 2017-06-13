В России 17 июня стартует Кубок конфедераций — футбольный турнир, участие в котором примут сборные — чемпионы континентальных первенств и победитель Кубка мира, а также российская команда на правах хозяйки соревнований. Матч открытия состоится уже в ближайшую субботу в Санкт-Петербурге на новой одноименной арене, где подопечные Станислава Черчесова встретятся с сильнейшей командой Океании — сборной Новой Зеландии. За время подготовки к турниру, начавшейся 26 мая, россияне провели сборы в Австрии и два контрольных матча, разгромив команду Венгрии (3:0) и сыграв вничью со сборной Чили (1:1).

Сразу после матча с чилийцами корреспондент «Известий» пообщался с вице-капитаном сборной России Александром Самедовым. 33-летний полузащитник отметил, что контрольная игра с соперником такого уровня пошла на пользу национальной команде.

— Здорово играть с соперниками уровня Чили, — сказал «Известиям» Александр Самедов. — Именно в таких матчах и понимаешь, на что ты способен. Мы не так часто встречаемся с южноамериканскими сборными, поэтому это был полезный опыт. Таким командам свойственно хорошее владение мячом, они не боятся играть в футбол, но при этом дают играть и сопернику.

В беседе с «Известиями» вице-капитан отметил, что сборной еще есть над чем работать.

— В целом эмоции от встречи с чилийцами нормальные, — сказал он. — Игра показала и позитивные моменты, и ту часть, которая нуждается в доработке. У нас впереди еще есть время, и мы будем улучшать наш футбол. Что касается Новой Зеландии, то это — хорошая силовая команда с габаритным футболистами. Нет сомнений, что нас ждет тяжелый матч.

По мнению бывшего главного тренера «Терека» и «Локомотива» Рашида Рахимова, российская команда в преддверии Кубка конфедераций находится на хорошем уровне.

— Сборная России не является законодателем мод в мировом футболе, чтобы требовать с нее на заказ больших побед. Но то, что предстоящие Кубок конфедераций и чемпионат мира пройдут в нашей стране, мобилизует команду, максимально зарядит ее на борьбу, — заявил «Известиям» Рашид Рахимов. — Уверен, что тренерский штаб и футболисты сборной учитывают это и на все матчи турнира игроки будут выходить предельно организованными, готовыми выложиться без остатка, сыграть через не могу, что вкупе с поддержкой трибун может помочь добиться положительного результата. Конечно, футбол — такая игра, где один неожиданный эпизод может перевернуть ход матча и всего турнира, поэтому давать прогнозы относительно выступления России сейчас крайне тяжело. Но встреча с Чили показала, за счет чего мы можем добиться успеха.

Матч с чилийской сборной Рашид Рахимов назвал «удачной генеральной репетицией», пожелав россиянам добавить в вариативности.

— За время австрийского сбора тренерскому штабу удалось подвести игроков к единому физическому состоянию, наладить игровые связи на поле, что мы увидели в матче с Чили, — сказал он. — Схема с тремя центральными защитниками, двумя фланговыми футболистами и двумя нападающими показала свою дееспособность — главный тренер от нее не отступил. На протяжении матча с Чили нашей команде удавалось диктовать свою игру с быстрым возвращением в оборону при владении мячом соперника, активным вступлением в отбор и организацией быстрого выхода в атаку. Еще порадовало, что наша команда отработала стандарты, создав несколько моментов, один из которых обернулся голом в ворота чилийцев. Из отрицательных эпизодов отмечу, что сборной Чили очень часто удавалось с флангов забрасывать за спины наших центральных защитников мяч своим нападающим, выводя их на очень опасные позиции. Так был забит гол в наши ворота и проведено несколько перспективных атак, не использованных соперником из-за неудачной обработки мяча форвардами. Думаю, игроки сборной России учтут эти проблемы после их разбора с тренерским штабом.

В оставшиеся до начала турнира дни сборной России предстоят три тренировки в Москве. В четверг команда отправится в Санкт-Петербург, а в пятницу проведет предыгровое занятие на стадионе «Санкт-Петербург», где на следующий день в 18:00 и стартует Кубок конфедераций-2017.

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