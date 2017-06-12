Президент России Владимир Путин открыл торжественную церемонию вручения Государственных премий.

Проведение этой церемонии уже традиционно проходит в День России в Большом Кремлевском дворце.

В этом году среди лауреатов премии за вклад в искусство композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Государственного академического Большого театра Юрий Григорович и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровски, удостоенный награды за вклад в сохранение отечественного и мирового культурного наследия.

За научные достижения Госпремии присуждены трем научным коллективам за работы в области кардиологии, добычи углеводородов и астрофизики. Госпремию «За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности» в этом году получил писатель, общественный деятель и ветеран Великой Отечественной войны Даниил Гранин. Государственная премия является высшей наградой за признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она стала главной российской премией, сменив в 1992 году Госпремии СССР.