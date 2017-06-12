Крупнейший украинский интернет-провайдер Wnet заблокировал доступ к российским интернет-ресурсам, сообщил в понедельник, 12 июня, в ходе пресс-конференции президент компании Алексей Клевещников. Он отметил, что заблокированные интернет-ресурсы РФ попали под санкции Киева.

Ранее президент Украины Петр Порошенко одобрил и утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ.

Доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам «Яндекса» и Mail.ru официально запрещен, указ вступил в силу 17 мая.