Дальнобойщики РФ провели всероссийский семейный флешмоб, который должен был донести до Минтранса РФ претензии водителей к качеству российских дорог.

Участники акции организовали «Игру в инспекторов», в ходе которой дети с помощью игрушечной техники залатали ямы и заделали трещины в асфальте.

Взрослые участники акции собрали подписи и подготовили письмо в Министерство транспорта с требованием обратить внимание на проблему безопасности на дорогах и отремонтировать трассы.

«Нас должны увидеть и услышать. Даже дети об этом знают, что у нас есть ямы. И мы с ними боремся. Уважаемые чиновники, возьмитесь за дороги! Мы, дальнобойщики, должны ездить по хорошим трассам», — сообщил участник акции, дальнобойщик Сергей Сапронов.

Флешмоб «Как дети ремонтируют дороги» прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде, Казани и Иркутске.