Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с Днем России. Свое поздравление глава правительства опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

«С Днем России!» — написал Дмитрий Медведев, сопроводив поздравление фотографией флага страны.

День России празднуют с 1994 года, тогда он был установлен указом президента страны. Праздник приурочен к дате принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 12 июня 1990 г.