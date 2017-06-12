Американские военнослужащие устроили стрельбу в афганской провинции Нангархар, в результате чего погиб мужчина и его дети, сообщил представитель губернатора провинции Аттаулла Кхогьяни.

Уточняется, что военные США начали стрелять, после того как недалеко от их автоколонны взорвался придорожный фугас.

«В результате стрельбы погибли отец и двое его сыновей. Сообщения о потерях среди военных не поступали», — цитирует Кхогьяни телеканал TOLONews.

Также стало известно, что американское военное командование начало расследование данного инцидента.