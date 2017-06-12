Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил в понедельник, 12 июня, российского коллегу Владимира Путина и народ РФ с Днем России. В поздравлении политик отметил, что Минск очень высоко ценит дружбу, братские отношения и стратегическое партнерство с Москвой.

Лукашенко добавил, что «праздник объединяет всех, кто гордится героическим прошлым страны, ответственно строит ее настоящее, уверенно смотрит в будущее». Президент Белоруссии отметил, что Минск и Москва совместно осуществляют масштабные интеграционные проекты.