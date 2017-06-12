Россия уничтожила почти 99% запасов отравляющих веществ, передает «Интерфакс» слова начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерия Капашина.

«В России уничтожено 39 тыс. 528 тонн боевых отравляющих веществ из имевшихся 40 тыс., что составляет 98,9%», — заявил Капашин.

Также он отметил, что для уничтожения запасов были созданы специальные объекты, шесть из которых полностью выполнили поставленные задачи, уничтожив местные арсеналы отравляющих веществ. Работа продолжается только на седьмом объекте «Кизнер» в Удмуртии.

Капашин отметил, что на «Кизнере» уже достроены два завершающих корпуса по уничтожению химических боеприпасов люизита и отравляющих веществ типа ви-икс, и 1 июля они будут введены в эксплуатацию.

«В штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности до конца 2017 года мы уничтожим и их. Таким образом, все запасы химического оружия в Российской Федерации будут полностью уничтожены», — добавил генерал-полковник.